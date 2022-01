Procurado pela Interpol por assassinato é preso no aeroporto de Confins

Homem detido pela Polícia Federal teria participado de homicídio ocorrido em 28 de agosto de 2014 (foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta sexta-feira (21/12), um brasileiro procurado pela Justiça no instante em que ele desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. O fugitivo, acusado de homicídio, tem 25 anos e é natural de Colatina (ES).Incluído na lista de procurados da Interpol, o homem foi detido ainda nos Estados Unidos ao ser descoberto pelas autoridades de imigração e deportado para o Brasil. Ele estava em desacordo com as normas migratórias daquele país.O preso havia deixado o Brasil em 10 de setembro de 2014, com destino aos EUA, onde permaneceu foragido.Ele é acusado de participação em um homicídio ocorrido em 28 de agosto de 2014. Segundo a polícia, o rapaz e um parceiro teriam promovido um acerto de contas com a vítima em razão de dívidas de drogas. Se condenado, o preso poderá cumprir até 30 anos de prisão.Segundo a PF, ele fez o exame de corpo de delito e foi conduzido à Penitenciária Nelson Hungria, onde ficará, provisoriamente, à disposição da Justiça do Espírito Santo.