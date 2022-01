Trator tomba em cima de homem na BR-265 e vítima fica prensada

A vítima foi levada para a Santa Casa de Passos em estado grave (foto: Corpo de Bombeiros de São Sebastião/Reprodução)

Um trator tombou em cima de um homem e deixou a vítima prensada na zona rural de Fortaleza Minas, região no Sul de Minas. O acidente aconteceu na BR-265, no final da manhã desta segunda-feira (24/1).





O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi até o local e precisou contar com a ajuda do helicóptero Arcanjo para realizar o resgate completo, devido à gravidade do acidente.

Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível notar que cinco bombeiros participaram do socorro para retirar o homem que estava soterrado.





A máquina caiu numa região com um leve barranco, próxima a uma plantação de cana.





Helicóptero Arcanjo em ação durante soterramento de homem preso às ferragens de máquina agrícola, em Fortaleza de Minas (foto: Corpo de Bombeiros de São Sebastião/Reprodução)

O homem teve múltiplas fraturas e foi encaminhado para a Santa Casa de Passos em estado grave.