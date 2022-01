Motorista embriagado e não habilitado causa acidente com morte em Minas

Veículo ficou totalmente destruído depois de capotar e sair da estrada (foto: CBMMG)

O fato de dirigir embriagado e sem habilitação pode ter sido a causa da morte de um passageiro de uma Fiat Strada, na noite desse domingo (23/1), no quilômetro 56, da rodovia MG-405, entre Jacinto e Salto da Divisa, no Vale do Jequitinhonha. O veículo capotou numa curva e saiu da estrada.