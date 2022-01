Motorista tem a cabeça decepada em acidente entre duas carretas na MG-262

Depois de bater, de frente, em oura carreta, uma delas sai da pista e motorista morre (foto: CBMMG)

Um motorista morreu decapitado após uma batida entre dois caminhões, na rodovia MG-262, próximo ao trevo de Acaiaca, na Zona da Mata mineira. O acidente ocorreu por volta do meio-dia.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, as causas do acidente são indefinidas. Sabe-se, com certeza, que os caminhões estavam em sentidos opostos e que com a batida, um dos caminhões saiu da estrada e precipitou-se em um barranco.





No precipício, o motorista acabou tendo a cabeça decepada. O outro motorista ficou preso às ferragens e teve de ser solto pelos bombeiros. Ele fraturou uma das pernas e foi levado para o atendimento hospitalar em Ponte Nova.





Usuários da rodovia reclamaram que a sinalização no local praticamente inexiste, e que possivelmente o acidente tenha ocorrido diante dessa falha.