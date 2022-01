Colisão entre carros em campus da universidade de Viçosa deixa feridos

Conforme o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do Fiat Strada disserem que o outro automóvel invadiu a contramão (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (13/1) após uma colisão entre dois carros na Avenida PH Rolfs, dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata mineira. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, um homem de 63 anos que conduzia o outro carro, um Citroen, teve escoriações e a suspeita de fratura na perna direita.

Segundo os militares, os dois ocupantes do Fiat Strada disserem que o outro automóvel invadiu a contramão e colidiu com o carro deles. Indagado, o motorista do Citroen disse que não se recordava do que aconteceu. Todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital.