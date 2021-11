Polícia apreende mais de 450kg de pasta base de cocaína

Dorga estava no tanque, em compartimentos isolados da gasolina (foto: Divulgação/PMMG)

Uma carga de mais de 450 kg de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Militar no município de Itapagipe, no Triângulo Mineiro. A carga foi avaliada em R$ 55 milhões e uma pessoa foi presa.A apreensão aconteceu na altura do KM 55 da rodovia MG-255. A droga estava escondida em um caminhão-tanque com placas de Porto Velho (RO). O veículo foi parado por militares do Meio Ambiente durante uma operação para fiscalizar o transporte de produtos perigosos.De acordo com a polícia, chamou a atenção a atitude do motorista, que demonstrou muito nervosismo enquanto conversava com os militares. O que levou à vistoria com maior cuidado ao suposto carregamento.Foram encontrados 440 tabletes de pasta base. A polícia informou que também havia combustível no tanque, mas havia três compartimentos, onde a droga foi escondida.De acordo com dados da PM, essa foi a maior apreensão de cocaína no ano em Minas Gerais.O condutor afirmou que pegou o caminhão já carregado. Com ele estavam R$ 2 mil em dinheiro.Tanto o motorista quanto veículo e droga foram levados à delegacia da Polícia Civil em Itapagipe.