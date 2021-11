Sete Lagoas vai ganhar primeira obra de arte verticalizada de grande porte

A obra de arte terá 27 metros e vai colorir a empena do edifício Liberal, localizado na Avenida Pedro Luís, Centro de Sete Lagoas (foto: Sérgio Fraga)

A cidade de Sete Lagoas, na Região Central do estado, vai ganhar a primeira obra verticalizada de grande porte. A pintura tem previsão de ser finalizada neste domingo (21/11), no último dia do Festival Nacional de Arte na Rua (FENAR).A obra de 27 metros é de autoria da muralista Priscila Amoni, que vai colorir a empena do Edifício Liberal, um dos mais tradicionais da cidade, localizado na Avenida Pedro Luís, Centro de Sete Lagoas.Segundo o curador do festival, Alan Keller, a escolha do local pretende ressignificar a pintura feita pela artista em 2019, em que retratava uma mulher indígena, numa tentativa de dar outros contornos às narrativas coloniais.A obra antiga existia na orla da Lagoa Paulino, ao lado da Casa da Cultura, e foi apagada com tinta branca, transformando o antigo mural em parede e mobilizando os coletivos locais em manifestos na época."A pintura da Priscila foi violentamente apagada, transgredindo toda a liberdade de expressão", destacou o curador.De acordo com Alan Keller, a primeira obra de arte verticalizada da cidade vai ser revelada ao público ao final do festival. "A arte será uma surpresa e também um presente aos moradores de Sete Lagoas", finaliza o curador.O FENAR 2021 é viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio do Cimento Nacional, apoio da prefeitura de Sete Lagoas, gestão do Espaço Ampliar – Assessoria, Projetos e Eventos e realização Governo de Minas Gerais.