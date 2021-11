Músicos de BH pedem ajuda para reformar espaço e doação de instrumentos

O projeto nasceu de uma metodologia própria de ensino de música e já formamos mais de 5 mil pessoas (foto: Redes sociais/ divulgação)

Acolhimento

Uma das principais escolas de formação de batuqueiros, o Percussão Circular, mudou de endereço e precisa de ajuda. Os músicos criaram uma campanha de financiamento coletivo para bancar as despesas da nova sede. Eles precisam de R$50 mil e, até a publicação da matéria, arrecadaram R$37.025. As doações estão abertas entre 1º de novembro e 15 de dezembro.O projeto nasceu de uma metodologia própria de ensino de música e já foram formadas mais de 5 mil pessoas, através de blocos, aulas, oficinas, workshops e eventos culturais. A metodologia foi criada pelo músico, educador e ativista cultural Di Souza. Junto dele, formou-se uma potente equipe, formada majoritariamente por pessoas de origem periférica.Desde o início da pandemia, eles enfrentaram dificuldades. E para piorar a situação, tiveram que entregar o espaço onde estavam trabalhando. Eles tiveram que fazer a mudança às pressas para um casarão no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte, e agora tem o grande desafio: reformar o espaço.Apoiando a campanha, além de contribuir para reforma do novo espaço, é possível adquirir aulas antecipadas, ingresso para eventos, compra de shows e ainda concorrer a prêmios. Para contribuir, acesse o site Outra iniciativa que conta com a ajuda dos belo-horizontinos é o Projeto Semear, que acabou de ser lançado para oferecer acolhimento para as crianças e adolescentes do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por meio de oficinas musicais.Para iniciarem o projeto é necessária doação de dinheiro para compra de instrumentos e também doações de instrumentos usados ou novos: ganzá, rocar, tamborim, repinique, caixa, surdos, peles de reposição, baquetas, talabartes, afinadores. Para mais informações, acesse este perfil