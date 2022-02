Procura pela vacinação infantil contra a COVID-19 aumentou em Minas

Minas tem, no momento, capacidade para vacinar 1,2 milhão de crianças, segundo o secretário de Saúde, Fabio Baccheretti (foto: Cristiano Machado/Imprensa MG)







Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, onde deu um panorama da pandemia no estado, ele destacou que a procura pela vacina aumentou nos últimos dias, mas que ainda haverá uma campanha mais ativa para que os pais e responsáveis não deixem de imunizar os pequenos. Minas Gerais já tem quase 400 mil crianças vacinadas contra a COVID-19, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, onde deu um panorama da pandemia no estado, ele destacou que a procura pela vacina aumentou nos últimos dias, mas que ainda haverá uma campanha mais ativa para que os pais e responsáveis não deixem de imunizar os pequenos.





“Já temos capacidade de vacinar mais de 1,2 milhão de crianças. Vamos receber mais doses da Pfizer para o público infantil amanhã. A expectativa era de que no carnaval a gente teria até as crianças vacinadas, e é o que está acontecendo”, comentou.



Ele lembra que as fake news levam receio à população quanto à vacinação das crianças e pede que as famílias se orientem. “Os pais que tiverem dúvidas devem procurar informações nos sites oficiais do governo, na imprensa. A vacina é segura e deve ser dada”, destacou.







“O que a gente percebe é aceleração na última semana, a gente vê filas que não existiam duas semanas atrás. Além de combater as fake news, é preciso fazer busca ativa. O governo vem trazendo dentro das escolas estaduais a conscientização de pais quando a gente pede o cartão de vacina no retorno escolar. Estamos fazendo nas escolas, relacionado aos postos de saúde, municípios orientados a fazer busca ativa para a gente garantir a vacinação”, detalhou.





Baccheretti também comentou a baixa procura pela vacina das crianças registrada em quase todo o país nas primeiras semanas de aplicação, mas acredita que o cenário já está mudando.



“Não tenho dúvida que o maior fator (para evitar a vacinação) é o medo dos pais. Quando eles observam na sala de aula o retorno escolar, que tem várias crianças protegidas pela vacina e bem, não tiveram nada, isso vai incentivando”, analisa.