Policiais socorrem mãe que tinha dado a luz a bebê em João Monlevade

Cabo e sargento com a criança e a mãe, a salvos, no Hospital Margarida, em João Monlevade (foto: PMMG)

A Polícia Militar socorreu uma mãe, na madrugada desta quinta-feira (10/2), que estava em trabalho de parto em João Monlevade, na Região Central de Minas. A mulher de 32 anos chamou a PM às 3h pois estava sozinha, com os filhos pequenos, e não tinha mais ninguém para levá-la ao hospital.

Assim que chegaram ao local, o sargento Corr e o cabo Lopes viram que o bebê tinha acabado de nascer e estava num sofá, ao lado da mãe, preso pelo cordão umbilical.

Os policiais, então, iniciaram procedimentos recomendados para os casos de partos, verificando os sinais vitais do recém-nascido e se havia obstrução nas vias aéreas. Em seguida, desenrolaram o cordão umbilical que estava envolto ao bebê e o aqueceram com um cobertor, colocando-o no colo da mãe.

Na sequência, colocaram os dois na viatura policial e os levaram para o Hospital Margarida, onde foram atendidos.