Vacina da Pfizer em crianças não é 'experimental', dizem especialistas

Publicações compartilhadas mais de 5 mil vezes nas redes sociais desde 19 de janeiro de 2022 afirmam que o “estudo [da vacina contra a covid-19 da Pfizer] em crianças e jovens é experimental” e tem seu término previsto somente para maio de 2026. Mas, apesar de a data estar correta, as publicações levam a interpretações enganosas, segundo especialistas ouvidos pela AFP. Ainda que a fase 3 não tenha sido formalmente encerrada, para continuar o monitoramento, a vacina pediátrica da Pfizer não pode ser considerada experimental, já que foi superada a fase de desenvolvimento pré-clínico, e seu uso foi autorizado por diversas agências regulatórias ao redor do mundo., diz um tuíte da médica Nise Yamaguchi, que foi replicado no Twitter ( 1 2 ), no Facebook ( 1 3 ) e no Instagram O estudo mencionado nas postagens está registrado na plataforma ClinicalTrials , da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que funciona como uma base de dados de pesquisas clínicas privadas e públicas em diversos países, algumas ainda em andamento e sem avaliação final.A pesquisa mencionada tem o título oficial de “PHASE 1, OPEN-LABEL DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY AND PHASE 2/3 PLACEBO-CONTROLLED, OBSERVER-BLINDED SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY STUDY OF A SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 IN HEALTHY CHILDREN and Young Adults”, e um de seus números de identificação é C4591007.O estudo foi citado, com esse título e número, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na página 4 do seu parecer público divulgado ao aprovar o uso de doses pediátricas da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos de idade, o que ocorreu em 16 de dezembro de 2021 No site Clinical Trials, a data estimada de conclusão do estudo, destacada nas publicações viralizadas, é de fato 5 de maio de 2026.Segundo Isabella Ballalai , médica pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o motivo para esse prazo seria um acompanhamento a longo prazo dos participantes do estudo de fase 3. Esse acompanhamento permitiria, por exemplo, saber por quanto tempo dura a proteção da vacina, entre outros dados, em um processo dinâmico que é consideradoEm setembro de 2021, a Anvisa já havia explicado à AFP queProcurada pelo Checamos em janeiro de 2022, a Anvisa negou que a pesquisa seja experimental e reforçou que todos os imunizantes aprovados pela entidade foram submetidos a estudos clínicos de fase 3,Sobre o estudo que embasou a aprovação do uso da vacina da Pfizer em crianças, a agência disse:Os resultados divulgados pela Pfizer para a fase 2/3 do estudo do imunizante em crianças de 5 a 11 anos foram publicados no jornal científico The New England Journal of Medicine em 9 de novembro de 2021.De maneira semelhante a Ballalai, Juarez Cunha , médico pediatra e presidente da SBIm, disse à AFP que a continuidade desse acompanhamento na fase 3 após a publicação dos resultados iniciais não ocorre somente com as vacinas para crianças e adolescentes, e tampouco somente com a vacina da Pfizer., disse. E detalhou:[liberada para sua aplicação]Em dezembro de 2021, a SBIm, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiram um posicionamento conjunto a favor da vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer. No texto, destacaram uma relação benefício-risco favorável diante da situação epidemiológica, salientando a publicaçãonos quais não foram observados eventos adversos graves associados à vacinação. As entidades também ressaltaram a necessidade de a fabricante manter a vigilância de eventuais efeitos adversos.Como mencionado por Cunha, as vacinas, como as desenvolvidas contra covid-19, passam por uma fase pré-clínica de pesquisas com animais. Depois disso, os estudos clínicos em humanos são classificados em estudos de Fase I, Fase II e Fase III. A última etapa, a chamada Fase IV, é aquela na qual a vacina é disponibilizada para o público e quando seus efeitos são monitorados na população geral, como explicam o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos, da Fiocruz, e o Instituto Butantan O desenvolvimento de uma vacina é um processo que levaria, em média, dez anos, como explica a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) , explica a entidade em sua página na internet.Em outubro, Rafael Dhalia , doutor em Biologia Molecular e especialista em desenvolvimento de vacinas de DNA pela Fiocruz, já havia explicado ao Checamos que o que ocorreu, de forma excepcional no combate à covid-19, foi a execução simultânea dessas fases.[Mesmo assim]Além dos dados dessas etapas de pesquisa clínica, Cunha acrescentou que, no caso da imunização em crianças e adolescentes, a relação benefício-risco favorável dos imunizantes é demonstrada não só pelos estudos de fase 1, 2 e 3 como também pelos dados dede países onde as doses pediátricas estão sendo utilizadas.[os], disse.Procurada pelo Checamos, a Pfizer salientou que a empresa já distribuiu globalmente mais de 2,6 bilhões de doses da vacina ComiRNAty em mais de 166 países e, agregou.Além da vacina da Pfizer, o imunizante CoronaVac também foi autorizado pela Anvisa para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em 20 de janeiro de 2022, com base emO Checamos já verificou alegações similares sobre as vacinas anticovid, que afirmam que os imunizantes seriam, e sobre seu uso em crianças e adolescentes ( 1 3 ).

