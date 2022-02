'É cedo para qualquer flexibilização', diz secretário sobre carnaval em MG

“Certamente, antes do carnaval estaremos vivendo um momento muito positivo, com população vacinada e reforçada, crianças com a primeira dose, e poucos casos. A nossa expectativa é de que o carnaval seja um momento epidemiológico e de vacina muito bom. No entanto, ainda é cedo em qualquer tipo de flexibilização”, ressaltou o secretário hoje.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.







O titular da pasta da Saúde destacou que hoje os eventos precisam ser realizados segundo os protocolos estabelecidos pelo governo para evitar a transmissão do coronavírus. Além disso, ele reforçou que aglomerações não serão permitidas.“Então, as medidas continuam valendo: uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos. O carnaval é tratado no setor de eventos da Secretaria de Cultura com o selo de evento seguro, com nosso protocolo ainda válido, sendo exigido ou cartão de vacina, ou teste ou doença a menos de três meses. As forças de segurança vão atuar como falou o governador (Romeu Zema) em coletiva há duas semanas, não iremos admitir aglomerações não organizadas para não corrermos o risco”, pontuou Baccheretti.