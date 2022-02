Governo de MG anuncia ponto facultativo durante Carnaval; veja calendário

Vista da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, sede oficial do governo do Estado de Minas Gerais, no Bairro Serra Verde (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

- 28 de fevereiro – segunda-feira – Carnaval (ponto facultativo);

- 01 de marc%u0327o – terc%u0327a-feira – Carnaval (ponto facultativo); - 02 de marc%u0327o – quarta-feira – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo);

- 14 de abril – quinta-feira – Quinta-feira Santa (ponto facultativo);

- 15 de abril – sexta-feira – Sexta-feira Santa (feriado nacional);

- 21 de abril – quinta-feira, Tiradentes (feriado nacional);

- 22 de abril – sexta-feira (ponto facultativo)

- 1o de maio – domingo, Dia do Trabalho (feriado nacional);

- 16 de junho – quinta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo);

- 17 de junho – sexta-feira (ponto facultativo);

- 15 de agosto – segunda-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado feriado em comemorac%u0327a%u0303o a%u0300 Assunc%u0327a%u0303o de Nossa Senhora (feriado municipal); - 7 de setembro – quarta-feira, independe%u0302ncia do Brasil (feriado nacional);

- 12 de outubro – quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (feriado nacional);

- 31 de outubro – segunda-feira, Dia do Servidor Pu%u0301blico (ponto facultativo);

- 1o de novembro – terc%u0327a-feira (ponto facultativo)

- 2 de novembro – quarta-feira, Finados (feriado nacional);

- 14 de novembro – segunda-feira (ponto facultativo)

- 15 de novembro – terc%u0327a-feira, Proclamac%u0327a%u0303o da repu%u0301blica (feriado nacional);

- 8 de dezembro – quinta-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado feriado em comemorac%u0327a%u0303o a%u0300 consagrac%u0327a%u0303o a%u0300 imaculada Conceic%u0327a%u0303o (feriado municipal);

- 9 de dezembro – sexta-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado feriado em comemorac%u0327a%u0303o a%u0300 consagrac%u0327a%u0303o a%u0300 imaculada Conceic%u0327a%u0303o (ponto facultativo)

- 24 de dezembro – sa%u0301bado (ponto facultativo);

- 25 de dezembro – domingo, Natal (feriado nacional);

- 31 de dezembro – sa%u0301bado (ponto facultativo)

O governo de Minas Gerais anunciou que os dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março deste ano, período do Carnaval, como ponto facultativo para os servidores do Estado. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (2/2).Ainda segundo a publicação, o ponto facultativo não será adotado nos serviços médico-hospitalar, da Secretaria de Estado de Saúde, no fornecimento e distribuição de hemocomponentes para doação de sangue, da Fundação Hemominas, no Laboratório Central de Saúde Pública, da Fundação Ezequiel Dias, na segurança pública, nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI), nos Museus e na Fundação TV Minas Cultural e Educativa.