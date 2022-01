Shoppings seguem PBH e abrirão terça de carnaval e quarta-feira de cinzas

Shoppings abrirão de 10h às 22h na terça-feira e na quarta-feira de cinzas (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Os shoppings de Belo Horizonte vão seguir o acordo feito entre o Sindicato dos Lojistas de Belo Horizonte e Região (Sindilojas) e funcionarão normalmente na terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas, no horário de 10h às 20h.





“Os shoppings funcionarão de terça-feira e quarta-feira de 10h às 22h, normalmente. Na quarta, a previsão anterior era que o horário fosse somente a partir da tarde, mas todos vão abrir de manhã”, afirma Alexandre Dolabella, superintendente da Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais em Belo Horizonte.





Ele afirma que a decisão da prefeitura será benéfica para o comércio dos shoppings: “Vemos isso com bons olhos, porque vai atender a prefeitura na questão sanitária, em virtude da expansão da COVID. Tudo isso é importante evitarmos aglomerações. E, como não vai ter carnaval, entendemos que teremos bons dias de venda. Normalmente, quando há carnaval, a cidade fica cheia de gente que vem de fora, mas somente bares e restaurantes são beneficiados. O movimento de lojas é fraco. Sem o carnaval, os clientes poderão aproveitar o dia para ir ao shopping”





Além de terça e quarta-feira, o comércio de rua e os shoppings de BH vão abrir no sábado (26/1), dia de trabalho considerado normal para a categoria. No domingo (27/1), a previsão é de que o comércio ficará fechado em uma contrapartida à autorização de trabalho no feriado de 21 de abril, numa quinta-feira, conforme a convenção coletiva.





A segunda-feira (28/2) será de fechamento para os estabelecimentos, já que será comemorado o Dia do Comerciário.