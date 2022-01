Chuvas e COVID-19: volta às aulas presenciais é incerta em Ouro Preto

Atingida pela chuva, a Escola Municipal Monsenhor Rafael, no distrito de Miguel Burnier já passou por reparos e deve ser reaberta para aulas presenciais (foto: Divulgalçao/arquivo pessoal) Com início do ano letivo marcao para a próxima segunda-feira (7/2), nem todas as escolas municipais de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, terão aulas presenciais. Mesmo com sinal verde da Secretaria de Educação para o retorno presencial, a pasta afirma que pode recuar da decisão. Com isso, o retorno presencial está incerto na cidade.

“As escolas vão informar aos pais antes do início do ano letivo. É importante acompanhar o quadro epidemiológico do município e estamos em permanente diálogo com a Secretaria de Saúde e com a comissão de volta às aulas para uma definição exata”, afirma o secretário de Saúde, Renato Zoroastro.

Retorno remoto já confirmado

Confirmados para o retorno remoto, o Caic - Escola Municipal Professor Haydee Antunes, no distrito de Cachoeira do Campo; e a Escola Municipal Simão Lacerda ainda estão recebendo pessoas desabrigadas e a Secretaria de Educação permanece em diálogo com a Defesa Civil para que os desabrigados desocupem as escolas e sejam encaminhados para moradias permanentes.

De acordo com a Secretaria de Educação, a Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira, no bairro São Cristóvão, não passou pela vistoria da Defesa Civil e permanece interditada com as aulas iniciadas de forma remota.

Também atingida pela chuva, a Escola Municipal Monsenhor Rafael, no distrito de Miguel Burnier, já passou por reparos e a Secretaria afirma que até o momento, o retorno dos alunos será presencial.

Além da escalada de casos de COVID-19, o município atravessa dificuldades em alojar as pessoas atingidas pelas chuvas.Das 45 instituições de ensino público, entre escolas e creches, duas foram atingidas pelas chuvas e uma delas aguarda a vistoria da Defesa Civil de Ouro Preto, e ainda outras duas escolas estão sendo usadas para acolher as famílias desabrigadas.