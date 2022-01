PBH abre duas unidades de saúde 24h para atender casos respiratórios

Outras unidades serão abertas de forma gradativa a depender da demanda (foto: Reprodução/Google Street View) Com o aumento de casos de COVID-19 na capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a abertura de duas unidades de saúde, com funcionamento 24h, a partir desta segunda-feira (31/1), para garantir o atendimento de pacientes com quadros respiratórios leves.









Nestas unidades, o atendimento 24h será destinado a usuários com sintomas respiratórios leves e moderados, como tosse, coriza, febre, dor no corpo e mal-estar. As assistências serão realizadas no Centro de Saúde Santa Terezinha, e na antiga sede do Centro de Saúde Santa Mônica.





Não haverá aplicação de vacinas em nenhuma destas unidades.





Em relação aos casos pediátricos os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Após este horário e aos finais de semana e feriados os usuários devem procurar as Unidades de Pronto-Atendimento, que permanecem com o funcionamento normal.





A PBH orienta aos pacientes com casos mais graves, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas, a procurarem as UPAs.





Confira os endereços das unidades com funcionamento 24h:

Pampulha

Antiga sede do Centro de Saúde Santa Mônica: rua dos Canoeiros, 320 - Santa Mônica.





Venda Nova

Centro de Saúde Santa Terezinha: rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha.





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria