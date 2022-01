Veja idades e locais de vacinação nesta segunda (31/1) contra COVID em BH

PBH abriu dia de repescagem para crianças, com e sem comorbidades, e também convocou cidadãos com mais de 44 anos para dose de reforço (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Pais e responsáveis de crianças devem ficar atentos aos pontos de vacinação nesta segunda-feira (31/1). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu mais um dia de repescagem para as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, e aos pequenos sem comorbidades de 9, 10 e 11 anos, completos até a data da vacinação.









A PBH reforça que, para se vacinar, é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis legais, no caso das crianças, e levar CPF, documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão de vacina, comprovante da comorbidade (se for o caso) e de endereço na capital.





Crianças com comorbidades devem apresentar laudo, declaração, prescrição médica ou relatório médico emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro.





A vacinação para as crianças acontece de 9h às 16h, nas escolas municipais de Belo Horizonte (confira os endereços abaixo).

Reforço

No caso das pessoas que forem tomar o reforço, é preciso apresentar identidade, CPF e comprovante de endereço.





O horário de vacinação para aplicação do reforço é de segunda a sexta, das 8h às 17h nos Centros de Saúde e postos extras, das 8h às 16h30 nos postos em formato drive-thru, e das 13h às 19h30 nos shoppings da capital (confira os endereços abaixo).





A PBH reforça que os shoppings são exclusivos para a vacinação do grupo convocado.





Confira os pontos disponíveis para a aplicação em crianças:





Barreiro

Escola Municipal Dulce Maria Homem: Rua Três Marias, 221, Miramar

Escola Municipal Vinicius de Moraes: Rua Sebastião Moreira, 409, Tirol

Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães: Rua Intersindical, 270, Cardoso





Centro-Sul

Escola Municipal Presidente João Pessoa: Rua Congonhas, 639, Santo Antônio

Escola Municipal Senador Levindo Coelho:Rua Caraça, 910, Serra

Escola Municipal Mestre Paranhos: Rua Alcida Torres, 20, Conjunto Santa Maria





Leste

Escola Municipal Israel Pinheiro: Rua Desembargador Bráulio, 1.147, Alto Vera Cruz

Escola Municipal Padre Francisco: Av. Itaituba, 12, Boa Vista

Escola Municipal Santos Dumont: Av. Mem de Sá, 600, Santa Efigênia





Nordeste

Escola Municipal Governador Carlos Lacerda: Rua Princesa Leopoldina, 490, Ipiranga

Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho: Rua Agenor Alves, 53, Nazaré

Escola Municipal de Educação Infantil Maria Goretti: Rua Barreiro Grande, 495, Maria Goreti





Noroeste

Escola Municipal Oswaldo Pieruccetti: Rua Regida, 309, Jardim Filadélfia

Escola Municipal Luigi Toniolo: Rua Mafra, 124, Coqueiros

Escola Municipal de Educação Infantil São Vicente: Rua Humaitá, 1.149, Padre Eustáquio





Norte

Escola Municipal Hebert José de Souza: Av. Detetive Eduardo Fernandes, 320, Novo Aarão Reis

Escola Municipal Daniel Alvarenga: Rua Coquilho, 155, Zilah Sposito

Escola Municipal Rui da Costa Val: Rua Antônio Pereira dos Santos, 30, Jardim Felicidade





Oeste

Escola Municipal Francisca de Paula : Rua Júlio de Castilho, 234, Cinquentenário

Escola Municipal Magalhães Drumond: Rua Contendas, 200, Alto Barroca

Escola Municipal João do Patrocínio: Rua Guaribu, 100, Nova Gameleira





Pampulha

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia: Rua Aluísio Davis, 53 , Ouro Preto

Escola Municipal de Educação Infantil Sarandi: Rua Deputado Augusto Gonçalves, 190, Serrano

Escola Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa: Av. Antônio Carlos, 6.627, Pampulha





Venda Nova

Escola Municipal Professor Pedro Guerra: Rua João Ferreira da Silva, 230, Mantiqueira

Escola Municipal Jardim Leblon: Rua Silva Xavier, 15, Jardim Leblon

Escola Municipal de Educação Infantil Venda Nova: Rua Dr. Álvaro Camargos, 14, Venda Nova

Confira os pontos de vacinação para adultos:

Drive thru

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815, Funcionários

UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2: Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, São José





Postos extras

Faculdade UNA-BH (Centro-Sul): Rua Aimorés, 1.451, Lourdes

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste): Avenida Francisco Sales, 23 Floresta

Faculdade Estácio de Sá (Oeste): Rua Erê, 207, Prado

FAMINAS-BH (Venda Nova): Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Cloris





Shoppings





Boulevard Shopping: Avenida dos Andradas, 3.000. Saguão do G2, Santa Efigênia

Shopping Estação BH : Avenida Cristiano Machado, 11.833. Piso L1 (entrada pela Avenida Cristiano Machado), Vila Cloris

Via Shopping: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640. 2º Piso Ala A, Barreiro





Barreiro

Centro de Saúde Bairro das Indústrias: Rua Maria de Lourdes Manso, 80, Bairro das Indústrias

Centro de Saúde Bonsucesso: Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875, Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro

Centro de Saúde Independência: Rua Maria Antonieta Ferreira, 151, Independência

Centro de Saúde Itaipu - Jatobá Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350, Marilândia

Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino - Túnel de Ibirité: Rua Waldir César Branquinho, 111, Tunel Ibirité

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4, Independência

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindéia: Rua Flor de Seda, 172, Lindéia

Centro de Saúde Milionários/Centro Esportivo Milionários: Rua David Fonseca, 1.396, Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água: Rua São Pedro da Aldeia, 55, Pilar

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467, Regina

Centro de Saúde Santa Cecília: Rua Paulo Duarte, 280, Santa Cecília

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100. Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig: Rua Coletivo, 68, Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho: Rua Otaviano de Carvalho, 174, Vila Pinho





Centro-Sul

Centro de Saúde Cafezal: Rua Bela Vista, 30, Vila Cafezal

Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715, Santa Efigênia

Centro de Saúde Menino Jesus: Rua Congonhas, 692, Santo Antônio

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450, Serra

Centro de Saúde Padre Tarcísio: Rua Coronel Jorge Davis, 500, São Lucas

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961, São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 Fazendinha

Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248, Coração de Jesus





Leste

Centro de Saúde Alto Vera Cruz: Rua General Osório , 959, Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Horto: Rua Anhanguera, 224 , Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu: Rua Fernão Dias, 220, Mariano de Abreu

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Avenida Petrolina, 869/871, Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte: Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mem de Sá, 1.001, Paraíso

Centro de Saúde São José Operário: Rua Simão Pereira, 73, Nova Vista





Nordeste

Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema, 275, Concórdia

Centro de Saúde Capitão Eduardo: Rua ngela Benareges, 10, Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610, Ipiranga

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI: Rua Almas, 122, Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo: Rua Serra do Cipó, 170, Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Gentil Gomes: Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677, Goiânia

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes: Rua Branca, 15, Vitoria

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555, Paulo Vl

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello: Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150, Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu: Rua Dianópolis, 180, Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Gabriel: R. Ilha de Malta, 353 , São Gabriel

Centro de Saúde São Marcos : Rua Paulista , 571, Fernão Dias

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida do Sociais, 305, Jardim Vitória









Noroeste

Centro de Saúde Bom Jesus: Rua Bernardo Cisneiros, 659, Bom Jesus

Anexo do Centro de Saúde Califórnia: Rua dos Violões, 570, Conjunto Califórnia

Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583, Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Riachuelo, 35, Carlos Prates

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114, Ermelinda

Centro de Saúde Jardim Montanhês: Rua Leopoldo Pereira, 407, Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro: Rua Frei Luiz de Souza, 811, João Pinheiro

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes: Rua Mendes de Oliveira, 325 B, Pedreira Prado Lopes

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96, Pindorama

Centro de Saúde São Cristóvão: Rua Itapecerica, 555, Lagoinha





Norte

Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Osório Duque Estrada 491, Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro: Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235, Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Guarani: Rua Pacaembu, 160, Guarani

Centro de Saúde Heliópolis: Rua dos Beneditinos, 120, Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline: Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110, Jaqueline

Centro de Saúde Jaqueline II: Rua João Pereira Lima, 50, Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade: Rua Vinte e Oito, 32, Jardim Felicidade

Centro de Saúde Felicidade II: Rua Pau Brasil, 160, Solimões

Centro de Saúde Lajedo: Rua Júlio Ribeiro, 681, Lajedo

Centro de Saúde MG20: Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900, Maria Teresa

Centro de Saúde Novo Aarão Reis: Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200, Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória: Rua Maria Amélia Maia, 276, São Bernardo

Centro de Saúde São Tomás: Rua Santa Rosa, 54, São Tomás





Oeste

Centro de Saúde Cícero Ildefonso: Rua Caviana, 77, Jardinópolis

Centro de Saúde Conjunto Betânia: Rua Onã, 105, Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí: Rua Paulo Diniz Carneiro, 742, Havaí

Centro de Saúde João XXIII: Rua Toledo, 481, Vila Oeste

Centro de Saúde Palmeiras: Av. Dom João VI 1.821, Palmeiras

Centro de Saúde Santa Maria: Rua das Pérolas, 123, Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge: Rua Oscar Trompowsky, 1.698, Nova Granada

Centro de Saúde Ventosa: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Jardim America

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9, Nova Cintra





Pampulha

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá

Centro de Saúde Jardim Alvorada: Rua Engenho do Sol, 580, Engenho Nogueira

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233, Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Rosa : Avenida Bueno Siqueira, 100, Universitário

Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655, São José

Centro de Saúde Serrano: Rua Tocantins, 471, Serrano

Anexo do Centro de Saúde Trevo: Avenida Dandara, 7, Trevo





Venda Nova

Centro de Saúde Alameda dos Ipês: Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186, Santa Mônica

Centro de Saúde Andradas: Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21, São João Batista

Centro de Saúde Céu Azul: Rua Alice Marques, 187, Céu Azul

Centro de Saúde Jardim Comerciários: Rua Maria da Paz Maia, 96, Jardim dos Comerciários

Centro de Saúde Mantiqueira : Rua César Salles Barbosa, 600, Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa: Rua Capitão Sérgio Pires, 226, Minas Caixa

Centro de Saúde Nova York: Rua Wilton Marques Pereira, 10, Nova York

Centro de Saúde Piratininga: Rua Cravo da Índia, 11, Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98, Santa Mônica

Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Serra Verde





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria