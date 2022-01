Confira o cronograma da vacinação infantil em BH nesta semana

Na foto, Rodrigo Martins, de 10 anos, que foi vacinado e levou um cartaz dizendo: "Viva o SUS!!!" (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A semana de imunização infantil contra COVID-19 em Belo Horizonte vai iniciar com a vacinação em crianças de 9 anos que nasceram em 2013 a partir desta segunda-feira (31/1). Além disso, focando na repescagem, a capital mineira vai intensificar a campanha para crianças de 5 a 11 anos. O calendário, locais de vacinação e horários são atualizados diariamente, por isso é necessário checar no site da prefeitura antes de se dirigir até o local.









O levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde considera crianças de 11 a 5 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas e acamadas ou com mobilidade reduzida, além de crianças de 11 anos sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010. Essa informação foi divulgada pela administração na última quarta-feira (26/1), após o prefeito, Alexandre Kalil (PSD), anunciar que vai adiar em uma semana o início das aulas presenciais para as crianças entre 5 e 11 anos.





Portanto, é importante se atentar ao calendário:

Dia 31/01 (segunda-feira):

Dose de reforço para pessoas de 44 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses;

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação.

Dia 01/02 (terça-feira):

Dose de reforço para pessoas de 43 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses;

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação.

Dia 02/02 (quarta-feira):

Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados;

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação.

Dia 03/02 (quinta-feira):

Dose de reforço para pessoas de 42 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses;

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação.

Dia 04/02 (sexta-feira):

Quarta dose para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses;

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.





Vacinômetro

De acordo com a prefeitura, até a última sexta-feira (28/1), Belo Horizonte atingiu 100,8% de vacinados com 12 anos ou mais com a primeira dose ou a vacina de única aplicação. Desses, 94,3% completaram o esquema vacinal e outros 35,3% com a dose de reforço.





Já em relação à população total da capital mineira, os 2.521.564 residentes em BH, 87,9% receberam a primeira dose e 82,3% a segunda. Desses, 30,8% garantiram a aplicação de reforço.