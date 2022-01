Infectologista de BH culpa governo federal pelo atraso na vacina infantil

Médico infectologista Carlos Starling reclama da demora na compra das vacinas (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



médico infectologista Carlos Starling , integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, protestou contra a demora na compra de vacinas para as crianças no Brasil e atribuiu o adiamento das aulas infantis à falta de imunização entre os menores de 11 anos.









“Era para nós começarmos o ano letivo com todas as crianças vacinadas, se não tivesse havido um atraso na aquisição dessas vacinas por parte do governo federal”, reclama o especialista.



Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD), anunciou,





"É importante chamar atenção para um aspecto. Nós esperávamos ter essas vacinas antes do período em que elas chegaram", afirmou Starling, que é também especialista em saúde pública pela UFMG e tem atuação na Sociedade Mineira e Brasileira de Infectologia. nesta quarta-feira (26/1) , que as aulas em escolas públicas e privadas serão adiadas para o dia 14 de fevereiro, para dar tempo aos pais de vacinarem seus filhos com pelo menos a primeira dose do imunizante contra a COVID-19.









Apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter autorizado a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos em 16 de dezembro do ano passado , o governo federal decidiu fazer uma consulta pública sobre o tema e encerrou as discussões, com a aprovação da imunização, somente em 5 de janeiro





Depois disso, foi apenas no dia 13 que houve a chegada dos primeiros lotes da vacina no Brasil destinada ao público infantil. Até passar pelas secretarias de saúde estaduais, depois municipais a enfim chegar no braço dos pequenos, contabiliza-se um atraso de pelo menos um mês.