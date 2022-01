Chuva marca última segunda-feira (31/1) de janeiro em Belo Horizonte

Céu nublado a encoberto na capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Após o calorão do final de semana, os belo-horizontinos acordaram com uma surpresa na manhã desta segunda-feira (31/1): tempo nublado e chuvoso, e aquela sensação de ‘friozinho'.

A Defesa Civil emitiu alerta de chuvas até a manhã de terça-feira (1/2) na capital, detalhando que podem haver pancadas de chuva de 70 a 100 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

“O tempo deve ficar instável e com chuvas até sexta-feira (4/2) em todo o estado. Porém em BH, na terça 01/2), quarta (2/2) e quinta (3/2), as chuvas devem vir em forma de pancadas isoladas, possibilitando momentos de abertura e mormaço durante o dia”, explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.

Pode ocorrer chuvas hoje a qualquer hora em BH, Sul e Oeste de Minas. Nas outras áreas há possibilidade de pancadas isoladas.

A temperatura mínima de BH nesta madrugada foi 18,5°C, no Cercadinho, enquanto a maior deve marcar 25°C .

Já em Maria da Fé, no Sul de Minas, a menor do estado ficou em 16,8°C . A máxima pode chegar aos 36°C na Região Leste.

