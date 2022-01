BH aguarda calor de 32ºC e pancadas de chuva nesta sexta-feira (28/1)

Calorão permanece em boa parte de Minas Gerais nesta sexta-feira (28/1), ultrapassando os 30ºC. Em Belo Horizonte, a temperatura deve chegar aos 32ºC durante a tarde e pancadas de chuva estão previstas ao longo do dia. A mínima é de 19ºC na capital e a umidade relativa do ar deve permanecer em 40%.

No restante do estado, a previsão também é de clima instável e chuva forte, especialmente na região Sul, Oeste e Triângulo Mineiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação das áreas de instabilidade atmosféricas, em resposta à aproximação de um novo sistema frontal no litoral do estado de São Paulo, justifica o clima.