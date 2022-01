Santuário da Piedade tem nova estação para acolher fiéis

Com ermida do século 18, santuário limitou visitas para atender protocolos contra a COVID-19. A Estação Piedade abriga também a locomotiva já inaugurada no ano passado e em fase de testes (foto: Fotos: Túlio Santos/EM/D.A Press ) Inaugurada na estação em agosto do ano passado, locomotiva está em testes



Pedalar, caminhar ou seguir trilha em moto são prazeres que ficam ainda melhores no verão, principalmente se o destino final estiver sob temperatura agradável, com muito espaço ao lar livre e vista espetacular. Localizado na altitude de 1.746 metros, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já dispõe de uma nova área para acolher, na chegada, os visitantes em férias ou passeando no dia de folga.

Na estação da Locomotiva da Piedade, inaugurada em agosto do ano passado e com o transporte em fase de testes, há serviços como estacionamento para bikes, motos e ônibus, sanitários, lanchonete, totem para carregar o celular e área de descanso. Como a locomotiva se mantém estacionada bem ao lado da lanchonete, é possível produzir fotos e curtir a novidade. Ainda não há data marcada para a locomotiva entrar em operação.

A estação fica na metade do caminho entre a recepção do santuário e o topo da Serra da Piedade, portanto, a 2,5 quilômetros da ermida construída no século 18 e guardiã da imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. A peça em cedro foi esculpida por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). Da estação ao alto da montanha, o visitante se locomove em vans ou outro veículo oferecido pelo santuário.





Energia Vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade tem agora, em construção, uma subestação para fornecimento de energia ao complexo da Serra da Piedade, onde há duas basílicas, sendo a ermida do século 18 “a menor do mundo”, hospedaria, restaurante e o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), além de toda a estrutura da Estação da Piedade.

Segundo a arquiteta Daniela Duarte de Freitas Oliveira, a subestação deverá ser concluída em abril. “A existente aqui é muito antiga, fora das normas, sem condições de fazer a adequação necessária. Foi feito um novo projeto e seguidos todos os trâmites na Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais)”, afirmou.

Daniela explicou que a subestação, que fica atrás da ermida, poderá atender a outros equipamentos como um museu programado para a Serra da Piedade. Patrimônio cultural, histórico, paisagístico e natural, o local pode receber, durante a pandemia de COVID-19, até 4 mil pessoas por dia.





Cadastramento O santuário está localizado a 48 quilômetros da capital mineira e a 16 km do município de Caeté. Com seu cenário de rica beleza natural e arquitetônica, tem servido à reflexão, oração e ao que a Igreja chama de “encontro com Deus”. As vistas passaram a ser feitas com agendamentos devido ao combate à proliferação do novo coronavírus.

Medidas de prevenção contra a transmissão da doença incluem uso obrigatório de máscara de proteção facial, medição da temperatura na entrada do santuário e a disponibilização de álcool em gel para ser usado antes, durante e após a visita. Apenas as pessoas que se cadastrarem previamente poderão entrar no templo. O agendamento deve ser feito pelo site santuarionsdapiedade.org.br.