Santuário de Caeté relata vandalismo após fim de cobrança de pedágio

Segundo Arquidiocese de BH, circulação de romeiros fora de controle é prejudicial para o meio ambiente (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

Dois dias depois da retirada do controle de acesso ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, a Arquidiocese de Belo Horizonte registrou atos de vandalismo nos banheiros da igreja e manobras radicais feitas por motociclistas, que arriscam a vida de peregrinos. Por determinação do Ministério Público da cidade, a tarifa de R$ 10 cobrada pelo acesso ao alto da serra deixou de ser cobrada, o que gerou aumento de fluxo de pessoas no local neste domingo (5/6).



Assim, o portão que restringia o acesso a moradores e visitantes ao Santuário deverá ficar aberto. Em março, a população da cidade fez manifestação para pedir a retirada da cobrança do pedágio, que teve início em meados de 2000. A argumentação era de que o espaço era um ponto turístico público para peregrinação e apreciação da natureza.



Por sua vez, o Santuário relatou que a taxa é imprescindível para a manutenção do espaço, além de ser útil para garantir a alimentação dos peregrinos mais vulneráveis. Além disso, a direção do Santuário alega que nenhum fiel foi proibido de entrar no espaço religioso por não ter condições de pagar a taxa.



Sem o controle de acesso, o Santuário relatou à Polícia Rodoviária Estadual que carros de passeio e ônibus dividiram espaço com peregrinos, aumentando riscos de acidente e gerando impactos ambientais. Segundo a Arquidiocese, a situação conturbada gerou raiva em muitas pessoas que hostilizaram os colaboradores do espaço.



Além disso, houve registro de que ciclistas desceram a Serra em alta velocidade, com riscos de colisão em outras pessoas, veículos ou rochas. Pessoas montadas em cavalos também se multiplicaram no alto da serra.



Banheiros foram danificados com aumento de peregrinos (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

Além disso, houve registro de que ciclistas desceram a Serra em alta velocidade, com riscos de colisão em outras pessoas, veículos ou rochas. Pessoas montadas em cavalos também se multiplicaram no alto da serra.

Solo





A Arquidiocese também alertou que o aumento do número de carros na rocha pode levar a um risco maior de as rochas se desprenderem do solo, o que ficou comprovado em pesquisas feitas recentemente.



“Em razão do deslocamento de rochas no alto da Serra, reduziu drasticamente o fluxo de carros particulares no território. As micro trepidações provocadas pelos automóveis geram deslocamentos de rochas. Agora, com a determinação do poder público, a Igreja já não pode mais adotar medidas de gestão do fluxo de pessoas em seu território na Serra da Piedade. Peregrinos, bens ambientais, paisagísticos, históricos e culturais estão em risco”, afirma a entidade.



O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério Público de Caeté e com a prefeitura da cidade e aguarda o posicionamento de ambos.