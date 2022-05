Novo Santuário: mais de 10 mil pessoas assistem à Missa das Rosas em Cássia

Uma multidão participa da Missa das Rosas na Catedral de Santa Rita de Cássia (foto: Vivi Silva/Divulgação )

Uma multidão participa da Missa das Rosas na Catedral de Santa Rita de Cássia neste domingo (22/5). Pessoas de carro, ônibus, bicicleta e a pé chegaram de madrugada em Cássia para não perder um momento da solenidade de inauguração do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia, Sudoeste de Minas, o maior santuário dedicado à santa no mundo.A Missa das Rosas foi celebrada pelo bispo diocesano dom José Lanza Neto. Os fiéis levantaram as flores na hora das bênçãos e gritaram “viva”.Logo no início da manhã, a fila de carros e ônibus, como uma romaria, já se formava, e os fiéis a pé chegavam ao santuário para as celebrações.