Cássia espera 100 mil fiéis para inauguração do Santuário de Santa Rita

Santuário de Santa Rita de Cássia deve receber 100 mil pessoas em três dias de festa de inauguração (foto: Santuário de Santa Rita de Cássia/Divulgação)





Depois de quase quatro anos de obra, mais de 100 empresas e cerca de 500 pessoas envolvidas, o novo Santuário de Santa Rita de Cássia, o maior dedicado à santa no mundo, será inaugurado nesta semana.



O novo Santuário ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 100 mil de edificação. Abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário e a



Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas, 2 mil em pé, conta com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.



Missas, bênçãos e shows

A programação tem início na sexta-feira, às 20h, com a benção da área comercial. São 50 lojas voltadas para artigos religiosos e praça de alimentação. Às 21h, haverá apresentação musical da banda Maestro Godofredo de Barros, banda oficial de Cássia, e da Fanfarra dos Veteranos.



“Estou esperançoso pela devoção que as pessoas têm na santa e pela estrutura do santuário, que vai se tornar um grande centro de turismo religioso, movimentando a economia não somente de Cássia, mas também da região. Para se ter uma ideia, os hotéis de Passos estão todos lotados no fim de semana que vem, porque as pessoas pernoitam em Passos e participam das festividades em Cássia”, comemora o padre Dirceu Soares Alves.



No sábado, às 9h, haverá a missa solene de sagração do novo templo, presidida pelo bispo da diocese de Guaxupé, dom José Lanza Neto. Às 15h terá a adoração ao Santíssimo Sacramento, com benção solene. Na parte da noite, às 19h, será a missa com a benção dos voluntários e, às 21h, show católico com Adriana Arydes.



Já no domingo, 22 de maio, dia do aniversário de Santa Rita de Cássia e da cidade de Cássia, que completa 132 nos, a programação do novo Santuário começa às 9h, com a tradicional Missa Das Rosas, também presidida pelo bispo dom Lanza Neto.



Às 11h, haverá a cerimônia oficial de doação do novo Santuário de Santa Rita de Cássia para a diocese de Guaxupé, pelas mãos de seu idealizador, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho. Neste momento, haverá a apresentação musical do tenor Bruno Bioza.



No período da tarde, às 15h, outra missa será celebrada, e, às 18h, procissão luminosa da Igreja Matriz, no centro, em direção ao novo Santuário. Para finalizar as comemorações e o dia da padroeira, às 19h, missa de encerramento.



Louvor à padroeira

A cidade de Cássia, localizada no Sudoeste Mineiro, já é conhecida por sua devoção àquela que foi escolhida como sua padroeira.



“Cássia recebe todos de braços abertos. Nesses três dias estaremos unidos em nome do Senhor, para que, como irmãos e irmãs, nos elevemos a Deus a nossa prece e contemos com a intercessão de Santa Rita de Cássia”, afirma Padre Michel Pires, responsável pelo novo Santuário.