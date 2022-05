Painel mural com céu de vitral é mais uma arte no Santuário de Cássia

Artista Pedro Henrique Goulart Machado ao lado do mural vitral que fez para o Santuário de Santa Rita de Cássia (foto: Acervo pessoal)

A arte é ladeada pelo vermelho vibrante das Rosas de Santa Rita. Um desenho forte e alegre que destoa um pouco da pintura sacra, porém, reforça a tradição da simplicidade e alegria dos fiéis que alcançam suas graças por intercessão da advogada das causas impossíveis. Assim pode ser descrito o painel mural com céu de vitral que irá se juntar a outras obras de arte no novo Santuário de Santa Rita de Cássia, que será inaugurado nesta sexta-feira (20/5), sábado (21/5) e domingo (22/5).

A convite do empresário e idealizador do Novo Santuário de Santa Rita de Cássia, Paulo Flávio de Melo Carvalho, Pedro Henrique Goulart Machado entregou um painel mural.

Nascido em Cássia – MG, em 1988, desde a infância notou sua aptidão pelo desenho e pelas artes plásticas. Atualmente reside em Franca, interior de São Paulo e trabalha na Associação de Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida, onde faz parte da equipe de mídias e cria produtos personalizados para as campanhas sociais. Também faz parte de um projeto social onde ministra aulas de artes para crianças, adolescentes e idosos.

“Fiz um céu de vitral que remete aos vitrais do antigo Santuário da Praça Barão de Cambuí sobre a pequena Cássia-MG; envolvendo a Santa Rita com uma expressão de triunfo (a nossa protetora) que está alinhada, no centro da pintura, com o novo Santuário e o Santuário matriz”, explica o jovem artista.

A arte é ladeada pelo vermelho vibrante das Rosas de Santa Rita. Um desenho forte e alegre que destoa um pouco da pintura sacra, porém reforça a tradição da simplicidade e alegria dos fiéis que alcançam suas graças por intercessão da advogada das causas impossíveis. “Fiquei muito feliz com o convite de pintar no Santuário. Além de ser importante afetivamente pra mim, que sou cassiense, cresci envolto na cultura e religiosidade de Santa Rita de Cássia. Vejo este trabalho como um marco na minha carreira artística”, finaliza.

Inauguração do Novo Santuário

Mais de 100 mil pessoas são esperadas entre os dias 20, 21 e 22 de maio, na cidade de Cássia-MG. Localizada no sudoeste mineiro, Cássia já é conhecida por sua devoção àquela que foi escolhida como sua padroeira. Agora, com o novo Santuário, a expectativa é ainda maior.

O motivo é a inauguração do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, maior dedicado à Santa no mundo. A data dos eventos foi escolhida pois, dia 22 de maio, é celebrado o Dia de Santa Rita de Cássia, que ficou conhecida como a padroeira das causas impossíveis, a protetora das viúvas e a santa das rosas.

O novo Santuário ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 100 mil de edificação. Abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário e a réplica da casa de Santa Rita de Cássia. Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas, 2 mil em pé, conta com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.

Programação de inauguração

As festividades de inauguração do novo Santuário contam com uma ampla programação. O início será dia 20 de maio, às 20h, com a benção da área comercial. São 50 lojas voltadas para artigos religiosos e praça de alimentação. Às 21h, terá apresentação musical da banda Maestro Godofredo de Barros e da Fanfarra dos Veteranos.

No dia 21, 9h, tem a missa solene de Sagração do novo Santuário, presidida pelo bispo diocesano, Dom José Lanza Neto. Às 15h, terá a adoração ao Santíssimo Sacramento com benção solene. Na parte da noite, 19h, tem missa com a benção dos voluntários e, às 21h, show católico com Adriana Arydes.

Já no dia 22 de maio, dia do aniversário de Santa Rita de Cássia, a programação no novo Santuário começa às 9h, com a Missa das Rosas, também presidida pelo bispo Dom José Lanza Neto.

Às 11h, terá a cerimônia oficial de doação do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, para a diocese de Guaxupé, pelas mãos de seu idealizador, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho. Neste momento terá a apresentação musical do tenho Bruno Bioza.

No período da tarde, 15h missa e, logo mais, às 18h, procissão luminosa do santuário matriz em direção ao novo Santuário. Para finalizar as comemorações e o dia da padroeira, às 19h, missa de encerramento.