Santa Rita de Cássia: começam as comemorações de inauguração do Santuário

O dia de hoje (21/05) começou com Missa solene de Sagração do novo Santuário de Santa Rita de Cássia (foto: Pastoral da Comunicação - Santuário de Santa Rita de Cássia)





Começaram ontem (20/05), as comemorações da inauguração do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia, Sudoeste Mineiro, o maior do mundo dedicado à Santa. Cássia é conhecida pela devoção à padroeira.





Em 29 de dezembro de 1999, a prefeitura de Cascia, na Itália, declarou Cássia a sua cidade co-irmã no Brasil. Assim, a cidade do interior de Minas Gerais de quase 18 mil habitantes torna o principal centro de romarias e de devoção à Santa Rita em todo Brasil. Tanto que a cidade possui uma relíquia: uma partícula óssea do corpo da santa.





A inauguração começou com a benção do Centro Comercial; após, a apresentação musical da banda Maestro Godofredo de Barros e da Fanfarra dos Veteranos, na noite de sexta.





Hoje (21/05), o dia começou com a Missa solene de Sagração do novo Santuário. "O novo Santuário marca a piedade e a religiosidade. Aqui é um lugar para as pessoas se alimentarem do sacramento e buscarem a paz interior e a alegria. Hoje tivemos a missa de sagração, uma missa de dedicação da igreja e a sagração do altar que é um lugar de respeito. Ouvimos as maravilhas que Deus faz em todo lugar. Amanhã teremos outra grande celebração, venha participar conosco e conhecer o Santuário", disse o bispo responsável pela Diocese de Guaxupé, bispo Dom José Lanza Neto.





A Adoração ao Santíssimo Sacramento com benção solene ocorreu às 15h. Logo mais à noite, às 19h, terá a Missa com a benção dos voluntários. Para fechar o dia, Show Católico com Adriana Arydes.

Amanhã (22/05), é dia do aniversário de Santa Rita de Cássia e será aberto com a tradicional Missa das Rosas, às 9h.



Solenidade



A Cerimônia de doação do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, para a diocese de Guaxupé, pelas mãos de seu idealizador, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho será amanhã, às 11h. O governador Romeu Zema estará presente em coletiva de imprensa, às 12h30. Outra missa ocorre às 15h e, às 18h, tem a procissão luminosa do santuário matriz em direção ao novo Santuário. A missa de encerramento será às 19h.



Novo santuário



O novo Santuário ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 10.600 m2 de edificação. Abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário e a réplica da casa de Santa Rita de Cássia. Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas, 2 mil em pé, conta com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.



Programação para amanhã (22/05)



9h - Missa das rosas

11h - Cerimônia oficial de doação do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, para a diocese de Guaxupé, pelas mãos de seu idealizador, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho

12h30 - Coletiva de Imprensa

15h - Missa

18h - Procissão luminosa do santuário matriz em direção ao novo Santuário

19h - Missa de encerramento