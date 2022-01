De 11ºC a 30ºC: BH se prepara para fim de semana de extremos (e até chuva)

Friozinho e calorão em um mesmo dia: essa é a previsão em BH para o fim de semana (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press e Edesio Ferreira/EM/D.A Press) leia mais aqui). O belo-horizontino que já conta nos dedos a chegada do fim de semana deve se preparar para uma folga de extremos: sol, chuva, friozinho e calorão. Ao menos é o que meteorologia prevê: uma sensação térmica que pode ficar em 11ºC no início da manhã com uma temperatura de 30ºC ao decorrer do dia. E, além da temperatura, com risco de fortes chuvas ().





“Mesmo com essas altas temperaturas, estes níveis são comuns ocorrerem nesta estação”, contextualiza o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, ao se referir à sequência de calor enfrentada nos últimos dias pelos belo-horizontinos (e mineiros, de maneira geral). O calor vai continuar, mas com a companhia no fim de semana do frio matinal e do risco de fortes chuvas.

“A umidade do ar está em 40% na capital mineira, o que é um nível aceitável. Porém, é recomendável umidificar ambientes fechados, manter as janelas abertas para arejar a casa e beber bastante líquido”, orienta Heriberto Dos Anjos, meteorologista do instituto Geoclima.

Em contrapartida, as primeiras horas da manhã serão de “friozinho”: a mínima nos termômetros deve ficar por volta de 18ºC, mas a sensação... "A sensação térmica está prevista para ficar em 11°C e pode ser sentida principalmente nas áreas mais elevadas da capital, como nos bairros Belvedere, Buritis e Mangabeiras”, afirma Azevedo.

E em Minas?

O calor deve continuar até o domingo em todo o estado e as temperaturas estão previstas para chegar aos 35°C no Norte e Triângulo Mineiro.

Alguns moradores devem ficar atentos à umidade do ar: no Norte e Vale do Rio Doce, o índice está em torno de 30% hoje. “O estado de alerta é quando a umidade está abaixo dos 20%, mas ainda sim é preciso se hidratar e seguir as recomendações”, acrescenta Claudemir Azevedo.

“No estado, a menor temperatura tende a ocorrer na Região do Vale do Jequitinhonha, com 15°C, e a sensação térmica deve ficar em 10°C”, afirma o meteorologista do Inmet.

Previsão de chuvas

De acordo com o Inmet, na tarde de hoje há grande chance de ocorrerem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, raios e ventos em torno de 50 km/h na capital, Metropolitana, Sul, Triângulo Mineiro, Oeste e Zona da Mata.

No restante do estado, há apenas possibilidade até o início da noite.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci