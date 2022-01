Quase toda Minas está em alerta para tempestades hoje

Tempestades podem deixar alagamentos em Minas Gerais; praticamente todo o estado está em estado de atenção (foto: Arquivo/Gil Leonardi/Imprensa MG)

Nem bem se recuperou dos estragos causados pelas chuvas do final do ano passado, Minas Gerais se vê novamente em risco de novas tempestades neste fim de semana.

A passagem de uma frente fria deixa praticamente 80% do estado em alerta máximo de perigo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 643 municípios mineiros estão em perigo para a grande quantidade de chuvas que podem atingir as cidades nas próximas horas.

São esperadas precipitações que podem chegar ultrapassar os 50mm, com ventos de tempestade (de até 100km/h, segundo a Escala Beaufort).

Por isso, há grande risco de queda de árvores, alagamentos e raios. Esse alerta vale para parte do Norte, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste de Minas, Vale do Rio Doce e Campo das Vertentes.

Além disso, outros 32 municípios do Norte mineiro estão em estado de alerta para tempestades que podem acontecer nas próximas horas.

São esperados volumes de até 100mm, ventos de tempestade. Há grande possibilidade de granizo e tempestade de raios, que também podem causar sérios problemas nas cidades.

Essa tempestade deve acontecer na região de Águas Vermelhas, Mata Verde, Monte Azul e Vargem Grande do Rio Pardo (veja lista completa abaixo).

Mas os alertas não terminaram

Nos municípios que podem ser atingidos pela tempestade neste sábado (29/1), há um terceiro alerta ligado para possibilidade de deslizamentos de terra e alagamentos duradouros por causa da quantidade de água acumulada -- que pode passar dos 100mm.

Por que tanta chuva?

De acordo com o Climatempo, a chuva forte que volta a castigar Minas acontece por causa da formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma formação meteorológica também conhecida como "inverno amazônico", que provoca muita chuva na floresta, e ventos trazem o corredor de umidade para o restante do país.

A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou vários alertas no começo da tarde de hoje sobre a possibilidade das tempestades com raios e ventos fortes, com duração prevista de duas horas (até 15h ou 16h, dependendo da região)

(https://twitter.com/defesacivil_mg/status/1487450144081682432)

Veja cidades onde há risco de tempestades hoje

Águas Vermelhas

Bandeira

Berizal

Catuti

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Gameleiras

Indaiabira

Jaíba

Janaúba

Juvenília

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Ninheira

Pai Pedro

Pedra Azul

Porteirinha

Rio Pardo de Minas

Santo Antônio do Retiro

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Vargem Grande do Rio Pardo

Verdelândia

Veja em quais cidades as fortes chuvas podem causar problemas