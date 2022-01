Temporais, vento e granizo: Minas, SP e Rio estão sob alerta vermelho

As regiões com maior potencial de serem afetadas em Minas são Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Oeste. Já em território paulista estão as Regiões Metropolitana e Macro Metropolitana da cidade de São Paulo, Campinas, Araraquara, Piracicaba, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. Além disso, também devem ficar em alerta os moradores do Sul e Centro Fluminense e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas previsto é ultrapassa os 100 milímetros por dia. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) vai monitorar a evolução dos avisos em tempo real e as regiões que devem ser afetadas já foram notificadas da situação. Os temporais podem ser acompanhados de rajadas de vento superiores a 100 km/h e queda de granizo.