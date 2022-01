MG: mais de 170 cidades estão sob alerta de tempestades até sábado; veja

Fim de semana promete ser de pancadas de chuva em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O calor permanece em Minas nos próximos dias, mas os mineiros devem redobrar a atenção neste fim de semana, pois a chegada de uma frente fria pode causar chuvas de intensidade forte na maioria das regiões, de acordo com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h de sábado (29/1).