Minas: cidades estão sob alerta de temporais; veja lista

De acordo com o Inmet, há maior chance de chuvas com trovoadas nesta terça no Sul de Minas, Triângulo, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri.

“Com o aquecimento no decorrer da manhã, as pancadas podem ser de forte intensidade no fim da tarde”, explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.





De acordo com o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30mm/h ou 50 e 100mm/dia e ventos intensos, entre 40 e 60km/h.O temporal pode provocar risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.