Calorão se intensifica em BH e sensação térmica passa dos 30ºC

Clima na capital mineira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Mais uma semana de 'sauna' para os belo-horizontinos. O calor continua forte na capital e a previsão é que a temperatura possa chegar aos 32°C até sexta-feira (28/1), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Meteorologistas explicam porque os moradores da capital estão com sensação de estarem ‘derretendo’ principalmente no período da tarde: “a sensação térmica deve chegar aos 35°C, o que faz com que as pessoas transpirem mais. Esta condição é devido a umidade do ar que está acima dos 35% na capital”, explica o meteorologista Ruibran Dos Reis, do ClimaTempo.

De acordo com o Inmet, há maior chance de chuvas com trovoadas nesta terça no Sul de Minas, Triângulo, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri.

“Com o aquecimento no decorrer da manhã, as pancadas podem ser de forte intensidade no fim da tarde”, explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.

Temperaturas

A menor em BH foi 17,2°C na estação meteorológica do Cercadinho. Já em Maria da Fé, Sul de Minas, a mínima ficou em 15,4°C durante a madrugada.

Nas regiões Noroeste, Leste e Triângulo Mineiro, deve ocorrer a maior temperatura do estado, chegando aos 35°C em cada área.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais