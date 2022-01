'Socorro, que calor'! BH encara mais de 30ºC de novo, mas terá reviravolta

Sol já começou a segunda-feira (24/1) forte no céu de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) "Socorro, que calor é esse". O autor da reclamação, feita ontem (23/1) em Belo Horizonte pelas redes sociais, terá de exercitar a paciência: vêm mais temperaturas altas por aí! A meteorologia prevê termômetros acima dos 30ºC durante toda a semana, incluindo nesta segunda (24/1), e a sensação térmica pode chegar a 35ºC. Mas o tempo reserva uma reviravolta para o fim de semana...

Socorro que calor é esse!!! pic.twitter.com/dXhVSgTFzM %u2014 Leonardo (@leo_cruz0025) January 23, 2022





“O calor em BH será extremo no período da tarde, a sensação térmica deve chegar aos 35°C, o que faz com que as pessoas transpirem mais. Esta condição é devido a umidade do ar que está acima dos 35% na capital”, explica o meteorologista Ruibran Dos Reis, do ClimaTempo.

Portanto, os belo-horizontinos devem continuar firmes com o ventilador, ar-condicionado e até medidas mais extremas. "Faz meia hora que tô rindo da minha sobrinha que deitou no chão de calor e ficou", publica, bem-humorada, Priscila Mordente no Twitter - com direito a foto da pequena (veja abaixo).

Faz meia hora que tô rindo da minha sobrinha que deitou no chão de calor e ficou pic.twitter.com/yADbjZ89f2 %u2014 pra mim CHEGA (@m0rdente) January 23, 2022

Para os mais afortunados, uma piscina será essencial para encarar a semana.

Além do calorão predominante, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça a possibilidade de pancadas de chuva por vezes fortes no final da tarde e início da noite.

Vista ensolarada na região da Pampulha (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Esta condição - temperaturas altas e chuva no fim do dia - é válida até sexta-feira (28/1) para todas as regiões mineiras, segundo o Inmet.

Reviravolta

Mas o próximo fim de semana reserva uma mudança importante. "Para o último fim de semana de janeiro está previsto para ter queda de temperatura e aumento do volume de chuvas em Minas'', diz o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

“Isto é devido a passagem de uma frente fria no litoral do estado de São Paulo, que vai entrar pelo Sul de Minas no sábado e deve chover forte nos municípios da Serra da Mantiqueira, que fazem divisa com São Paulo e Rio de Janeiro. Já na Grande BH, as chuvas mais intensas chegam na primeira semana de fevereiro”, explica o meteorologista.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci