Calorão em Minas pode durar até o fim de semana; há risco de temporais

A meteorologia prevê termômetros acima dos 30ºC durante a semana (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O calorão em Minas Gerais deve persistir até sábado (29/1), quando é aguardada a chegada de uma massa de ar frio que pode alterar as condições climáticas, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante esta semana, a previsão é de muito sol e calor em todas as regiões, de acordo com o meteorologista Ruibram dos Reis, do

"Pelo menos até sábado, teremos muito sol e muito calor no estado. É uma massa de ar quente atuando em Minas desde o último dia 14. Ainda com ventos descendentes, que acabam dificultando a formação de nuvens que possam provocar chuvas, principalmente nas regiões Leste, Norte, Nordeste e Zona da Mata. Os locais mais próximos do Oceano Atlântico estão menos susceptíveis às chuvas neste momento ", disse.

Ruibram dos Reis chama a atenção para três regiões mineiras que podem ter temporais entre as tardes e as noites desta semana.

"Há uma probabilidade grande de nós termos temporais. São chuvas fortes com raios e rajadas de vento e até mesmo ocorrência de granizo à tarde e à noite nas Regiões Sul, Oeste e Triângulo. É possível que em todos os dias desta semana, até sábado, aconteceça a formação de chuvas de forte intensidade nessas três regiões", alertou.

Na Grande BH, a população terá que se virar com o forte calor, com altas temperaturas nos próximos dias. "Por aqui, as temperaturas deverão ficar nos próximos dias entre 20 e 31 graus. Essa é a tendência", ponderou.

As condições climáticas devem ser alteradas no fim de semana, com a chegada de uma frente fria, destaca o meteorologista Ruibram dos Reis. "Está previsto a chegada de uma frente fria em Minas Gerais alterando as condições do tempo a partir da tarde do sábado. Aqui na Grande BH, essa mudança deve ser sentida a partir do domingo", concluiu.