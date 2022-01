Polícia investiga tiro contra gabinete de prefeito em Minas

Perícia verifica janela quebrada por projétil (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um possível disparo de arma de fogo contra o prédio da Prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro. Não se sabe quando exatamente o tiro pode ter sido dado, mas, nesta segunda-feira (24/1), foi descoberto um projétil na sala do prefeito e uma janela quebrada.

A perícia da Polícia Civil esteve no Palácio dos Ferroviários, prédio do poder Executivo do município do Triângulo Mineiro, para colher provas e possíveis informações sobre o tiro.

Existe a suspeita de que o disparo tenha acontecido na sexta-feira (24/1), mas se trata de uma desconfiança, sem qualquer comprovação. E se aconteceu mesmo nesse dia, foi após o expediente.

Em nota, o município informou que a polícia busca por mais informações e possíveis imagens de câmeras de segurança. “Por enquanto, é cedo para determinar se foi um atentado, já que era de conhecimento que ninguém estava no prédio, algum tipo de ameaça ou simplesmente uma ação de vândalos”, diz o texto da Prefeitura de Araguari.

A nota termina informando que todos estão colaborando com os trabalhos da polícia e os serviços no local continuam normalmente.