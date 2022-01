CTIs infantis operam no limite em hospitais de Divinópolis

Em alguns hospitais a ocupação de leitos pediátricos já ultrapassa 100% (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Os Centros de Terapia Intensiva (CTI) Infantil estão operando no limite em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Em um hospital, embora o número de leitos para COVID-19 seja relativamente pequeno, a ocupação chegou a 200% nesta segunda-feira (24/1).

Este é o caso do Hospital Santa Mônica, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Com um leito pediátrico de terapia intensiva, há duas crianças internadas. A unidade atende apenas pacientes por convênios, planos de saúde ou particular.



O hospital é o único a atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Divinópolis. Com 18 leitos de CTI infantil para a rede pública, 10 são para COVID.



Até às 16h30 de hoje, 40% das vagas direcionadas à doença, considerando SUS e saúde suplementar, estavam ocupadas. As crianças internadas passaram por um painel viral. “Que detecta não apenas o coronavírus, como todos os casos respiratórios como bronquilites, causado por vírus da Influenza, ou sincicial respiratório”, informa a unidade.



Já na enfermaria, o número está mais alto. Dos 14 leitos disponíveis, 86% estavam ocupados, destes, dois são pacientes em tratamento contra o novo coronavírus.



“Salienta-se que, devido a muitas altas no final de semana, a taxa de ocupação diminuiu. Contudo, já chegou a 100% há alguns dias”, reforça o CSSJD.



Somando os leitos infantis de enfermaria e UTI SUS, a taxa de ocupação estava em 68,7% até a tarde de hoje. Já a média dos últimos dias de ocupação geral, considerando também convênios, planos e particular, chegou a 80%.



De acordo com a Coordenação da UTI Neopediátrica os dados estão acima da média para este período do ano, por ser verão e não haver histórico de tantos casos respiratórios.



“Notou-se uma elevação na taxa de internação, principalmente em crianças menores de um ano, em que a sintomatologia está mais exuberante e demandando um maior cuidado”, esclarece.

Confirmações aumentam

Os casos confirmados em crianças de 0 a 9 anos aumentaram 416% entre dezembro de 2021 a janeiro. No mês passado, seis testaran positiva. Já este mês, até a data de hoje, 31 foram diagnosticadas com a COVID-19.

Os dados são do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde. Divinópolis contabiliza 23.120 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, sendo 686 em menores de 14 anos. 665 pessoas perderam a vida, duas com menos de 18 anos.