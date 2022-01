Criança é atacada por tubarão em praia de Fernando de Noronha nesta sexta

A menina de cerca de 10 anos foi atacada na Praia da Baía do Sueste (foto: Wikipédia Commons)

Mais uma pessoa foi vítima de um tubarão em Pernambuco. Dessa vez, o caso aconteceu com uma menina de cerca de 10 anos, que foi atacada na Praia da Baía do Sueste, no Arquipélago de Fernando de Noronha, na manhã desta sexta-feira (28/1). De acordo com informações iniciais da Assessoria de Imprensa da Administração de Fernando de Noronha (PE), a vítima aguarda remoção, ou seja, o transporte para um hospital do Recife.