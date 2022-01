Coronavírus continua perdendo força em BH, mas internações só aumentam

Ao todo, 315.189 pessoas já se infectaram com o coronavírus em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Os leitos de UTI e enfermarias de Belo Horizonte destinados aos pacientes com a COVID-19 estão próximos do esgotamento, a não ser que o município anuncie nova abertura de vagas. As ocupações continuam aumentado, embora a transmissão da doença tenha diminuído desde a última semana.

Boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (31/1) pela Prefeitura mostra que a taxa de ocupação em UTIs subiu de 84,4% para 85,4% e nas enfermarias de 82% para 90,3% durante o fim de semana. Nesse mesmo período, mais 1.419 pessoas na cidade testaram positivo para a COVID-19 e quatro pessoas morreram.

A transmissão da doença vem perdendo força na capital. O RT, que estava em 1,14 na quinta-feira (27/1), caiu para 1,12 na sexta-feira (28/1) e hoje está em 1,10. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 110. De acordo com infectologistas, porém, o ideal é que o RT fique abaixo de 1.

Até o momento, 315.189 pessoas já se infectaram com o coronavírus na capital. Em acompanhamento médico estão 4.909 pacientes. Os recuperados somam 303.110 e o número de óbitos na cidade em decorrência da doença chega a 7.170.