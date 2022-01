Carnaval do Bem no Mineirão é cancelado; veja como ficam os ingressos

O evento aconteceria nos dias 27 e 28 de fevereiro no gramado de Mineirão (foto: Reprodução/redes sociais )

Os organizadores do Carnaval do BEM 2022 informaram, nesta quinta-feira (27/1), que “diante do cenário de incertezas criado em Belo Horizonte para produtores e consumidores de eventos”, a edição deste ano está cancelada. O evento aconteceria em 27 e 28 de fevereiro no gramado do Mineirão e teria shows de Maiara e Maraisa, Barões da Pisadinha, Zé Neto e Cristiano e do DJ Alok.





Em nota, a produção do evento disse que enfrenta dificuldades para seguir com o cronograma de trabalho, “já que o próprio poder público não emite um posicionamento para prosseguir ou recuar definitivamente.”





“Um festival do porte do Carnaval do BEM é planejado com meses de antecedência, envolve uma grande estrutura, profissionais especializados e investimentos financeiros. A incerteza disseminada na cidade, faltando apenas um mês para a data programada, inviabiliza a execução do planejamento que estava sendo trabalhado e promove a insegurança. A organização se viu obrigada a tomar uma decisão com antecedência para que não haja surpresa ou entrega diferente da que prometeu”, diz um trecho do comunicado.





Os ingressos adquiridos serão cancelados imediatamente e estornados conforme o prazo de cada modalidade de compra (PIX ou cartão de crédito – dependendo da operadora e fechamento da fatura), a partir do dia 28 de janeiro de 2022.





Para quem comprou via boleto bancário, a solicitação deverá ser enviada por meio deste link

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.