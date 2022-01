Lojistas de BH se reúnem para definir horário de trabalho no carnaval

Lojas devem mudar programação durante carnaval (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

O cancelamento do feriado de carnaval em Belo Horizonte deve mudar o planejamento de abertura das lojas de rua e shoppings entre 26 de fevereiro e 1º de março. O Sindicato dos Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas-BH) vai se reunir com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SECBHRM) para rediscutir os horários de trabalho no domingo, na segunda-feira e na terça-feira durante o carnaval.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD), que fez apelo pela abertura do comércio durante o feriado, tem encontro marcado com os lojistas na segunda-feira (31/1) para, justamente, discutir o horário de trabalho dos estabelecimentos.

A expectativa da PBH é de que os comerciantes mantenham a carga horária dos demais dias da semana e, assim, evitem aglomerações nas ruas da capital e a expansão dos casos de COVID-19.

Segundo o Sindilojas, apenas o sábado seria considerado dia normal de trabalho para os funcionários. As lojas de rua poderiam funcionar entre 8h às 18h, enquanto os shoppings abrirão habitualmente das 10h às 22h.





No domingo, o comércio ficaria fechado em uma contrapartida à autorização de trabalho no feriado de 21 de abril, numa quinta-feira, conforme a convenção coletiva.





Por sua vez, a segunda-feira (28/2) seria de fechamento para os estabelecimentos, já que será comemorado o Dia do Comerciário.





Na terça-feira (1º/3) e quarta-feira de Cinzas (2/3), o Sindilojas continuaria seguindo a Lei Municipal nº 5.913/91, que prevê critérios durante o carnaval. Logo, não haveria expediente na terça-feira, enquanto as lojas abririam a partir de 12h na quarta-feira.