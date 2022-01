Cidades mineiras vão receber R$ 45 mi para encarar pico da pandemia

Minas tem batido recorde de novos casos de COVID-19 nas últimos dias (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Com o aumento de casos de COVID-19 no estado , a previsão é que o pico de infecção seja nos próximos dias. É o que afirmou há pouco, no fim da manhã desta quinta-feira (27/1), o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, que anunciou o repasse de R$ 45 milhões aos municípios para que esse momento seja superado.





"Nosso ponto agora é ter assistência para as pessoas porque o pico chegou e agora é garantir essas duas a três semanas para garantir que passe essa pressão no sistema de saúde. O estado está investindo na manutenção de leitos", afirmou Baccheretti.

O secretário explicou que a verba de R$ 45 milhões será repassada aos municípios para que consigam melhorar o atendimento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos hospitais, e garantir os leitos e melhorar o atendimento nesse momento de pico. Também foi anunciada a distribuição de mais 1,5 milhão de testes rápidos na próxima semana.

"Como todos estão acompanhando, esta semana semana e semana que vem (são) o nosso pico. Diante disso, batemos o recorde ontem e hoje mais uma vez acima de 30 mil casos em 24h. 34.420 casos com 55 óbitos. Ou seja, estamos aumentando bastante a incidência, mas ainda sem aumentar nas mesmas proporções o óbito", pontuou Baccheretti.

O secretário ponderou ao dizer que, graças às vacinas, a doença tem sido menos fatal. Ele disse que, dos 853 municípios mineiros, 729 não registram óbitos nos últimos 15 dias.

COVID em Minas





Nessa quarta-feira (26/1), o estado teve o recorde de casos de coronavírus em 24 horas, com 36.383, superando 27.683 diagnósticos da última quarta-feira (19/1), que até então era a maior marca desde março de 2020, com o início da pandemia.





Os dados disponibilizados pelo Governo de Minas também alertam para o número de mortes. Entre terça-feira (25) e quarta, foram 62 óbitos pelo coronavírus em território mineiro. No relatório anterior, foram 11 mortes por COVID em 24 horas. O recorde de mortes em 24 horas é de 7 de abril de 2021, com 508 vidas perdidas.

Foi a quinta vez desde o início da pandemia que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. As outras vezes foram justamente nos últimos dias: sábado (23), com 26.136; sexta (22), com 26.977; quinta-feira (20), quando 25.939 novos contaminados foram registrados em apenas 24h; e na quarta (19) da semana passada, com o antigo recorde.





Com os números dessa quarta, Minas chegou a 57.038 mortes pela COVID-19 e um total de 2.574.836 infecções. Por conta dos novos diagnósticos, 197.720 pacientes estão em acompanhamento, enquanto 2.320.078 são considerados casos recuperados.





Vacinação

Ainda de acordo com dados do Governo de Minas, o estado tem 78,55% da população total imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 74,30% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é bem menor em relação aos outros dois dados: 21,86%.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci