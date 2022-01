COVID: sindicato não aprova adiamento das aulas em BH em uma semana

Aulas na educação infantil foram adiadas (foto: Divulgação) Anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), em coletiva nesta quarta-feira (26/1), o adiamento das aulas para crianças entre 5 e 11 anos não agradou as escolas particulares de Belo Horizonte. De acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), as instituições oferecem estrutura necessária para o bem-estar das crianças, que ainda estão em processo de vacinação.





O presidente do Sinep-MG, Winder Almeida, vê como preocupante o atual estágio da pandemia, mas diz que as escolas particulares estão capacitadas para a reabertura das escolas.

"A partir da entrevista fornecida pelo nosso prefeito, com as diretrizes e orientações para o retorno às aulas em 14 de fevereiro para as crianças de 5 a 11 anos, o Sinep vê sem nenhum tipo de dificuldade, entendendo que as escolas particulares do estado estão preparadas para o retorno normalmente, com todas as faixas etárias, ofertando a segurança necessária por meio de seus protocolos. Toda a infraestrutura das escolas estão adequadas e formuladas para oferecer a segurança", afirma.





Ele diz que, na escola, as crianças de 5 a 11 anos, estarão mais protegidas contra a contaminação do vírus: "O melhor lugar para a criança nesse momento é a escola. O déficit educacional nesta pandemia precisa ser recuperado urgentemente".