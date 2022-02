Lama e até risco de morrer: mais de mil bovinos em situação precária

Foram detectados animais com baixo escore corporal, claudicação severa, hiperplasia interdigital e cochos secos, sendo que 40 deles corriam risco de morte (foto: Reprodução/Redes sociais)

Exposição a chuvas, frio, calor, radiação solar e altos níveis de lama, o que facilita a penetração de bactérias pelas partes mucosas. Esse foi o cenário identificado após trabalho técnico veterinário onde vivem cerca de 1.050 cabeças de gado - alguns com risco de morrer - na zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar Ambiental classificou a prática como maus-tratos e conduziu a proprietária do sítio à delegacia nessa quarta (9/2).