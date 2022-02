Brumadinho: roupas e sapatos sujos de lama são apreendidos em Loja Zema

Roupas sujas de lama estavam sendo vendidas na Loja Zema de Brumadinho (foto: Reprodução/redes sociais )

A Vigilância em Saúde de Brumadinho apreendeu na manhã desta quinta-feira (10/2), roupas e sapatos que estavam sendo vendidos pela loja Zema de forma irregular. Os produtos estavam sujos de lama da enchente que atingiu o município em janeiro deste ano





De acordo com a farmacêutica e coordenadora interina da Vigilância, Cristiane Andrade Viana, a fiscalização no comércio ocorreu após uma denúncia recebida pelo setor. “Recolhemos os produtos e realizamos o descarte de maneira segura no aterro”, afirmou.





A coordenadora explicou que os produtos não poderiam ser doados, já que a lama pode provocar doenças. “Uma doação dependeria de uma lavagem específica e uma desinfecção que deveria ser feita pela loja, mas diante da dificuldade do trabalho eles optaram por entregar as roupas e os sapatos para descarte”, disse.





Em uma postagem nas redes sociais, a Prefeitura de Brumadinho ressaltou que “cabe à Vigilância de Saúde fiscalizar e cuidar para que não haja ambientes e produtos que possam causar doenças aos consumidores. A loja só poderia fazer a doação se houvesse desinfecção dos produtos, como eles não o fizeram, optaram pelo descarte".





Ao todo, foram recolhidas 179 peças de roupas e 46 pares de sapatos. A loja foi notificada e, segundo a Prefeitura, se houver reincidência a Vigilância pode aplicar multa e até mesmo pedir a interdição do estabelecimento.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Loja Zema para saber sobre a apreensão dos produtos e a notificação do estabelecimento. Até o momento, a loja não respondeu a solicitação.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.