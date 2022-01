Brumadinho distribui composto sem eficácia comprovada a vítimas de enchente

'Floral detox' tem supostas propriedades de desintoxicação (foto: Instagram/Reprodução) A Secretaria Municipal de Saúde Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, distribui, desde sexta-feira (14/1), um composto com supostas propriedades desintoxicantes a pessoas que tiveram contato direto com as enchentes que atingiram a região nas primeiras semanas de janeiro.









Especialistas ouvidos pelo Estado de Minas criticam a medida. Imunologistas, toxicologistas e médicos do campo da saúde pública destacam que não há evidências científicas robustas de que florais oferecem proteção contra agentes contaminantes e alertam para a falsa sensação de segurança gerada pelo uso da ubstância.





Procurada, a prefeitura de Brumadinho ainda não se pronunciou sobre o tema.





Divulgada na sexta-feira (4/1), a postagem da prefeitura de Brumadinho que menciona a distribuição do floral detox foi apagada após críticas de seguidores e cientistas nas redes sociais.





O composto, no entanto, segue sendo distribuido no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares do município. Por volta de 9h30, a reportagem procurou pelo produto no setor. Uma funcionária informou que ele havia se esgotado, dada a grande a grande procura nos últimos dias, mas que uma nova remessa seria disponibilizada ao fim da manhã.





Mais tarde, em novo contato com o núcleo, o EM constatou que os frascos anunciados já haviam chegado. Questionada sobre as propriedades do material, a mesma funcionária afirmou que ele é capaz de "aumentar a resistência" das pessoas a agentes nocivos que circulam em enxurradas e afins.





Segundo o imunologista Jorge Andrade Pinto, os florais são uma terapêutica sem benefícios cientificamente comprovado à imunidade humana ou à prevenção de contaminação por toxinas.





"É muito importante que as pessoas saibam que a ciência, ao menos até o momento, não atestou que esses compostos são capazes de eliminar ou evitar o contágio por metais pesados e substâncias afins. E considero um desserviço que um ente público não alerte a população sobre isso", afirma o médico.





"Pode parecer inofensivo recomendar o uso de floral numa situação dessas, mas imagine que alguém realmente contaminado por metais pesados presentes na enchente decida tomar floral. A pessoa usa o produto e pode achar que está segura. Todo paciente deveria ser, no mínimo, avisado de que não está recebendo um tratamento comprovadamente eficaz e que precisa procurar as terapias já validadas pela ciência", complementa.





O especialista em Saúde Pública Leonardo Savassi observa que os florais, por definição da própria Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, não podem ser chamados de medicamentos. A Portaria N° 702, editada em 21 de março de 2018, define a terapia como "prática complementar e não medicamentosa".