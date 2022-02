Rota para a praia, pela BR-262, recebe desvio improvisado após 17 dias

O desvio construído com ajuda financeira de empresários da região é precário e permite a passagem de veículos leves (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um desvio no km 96 da BR-262, em Abre Campo , já está permitindo a passagem de veículos leves, de forma precária. O tráfego no local foi liberado nesta quinta-feira (10/2) e foi feito a partir do esforço conjunto de empresários da região.

A Prefeitura de Abre Campo tentou construir o desvio, mas não teve autorização do Dnit, segundo informou o secretário municipal de Administração, Márcio Vitor. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele explicou que representantes do Dnit, em reunião na prefeitura, no dia 2 deste mês, informaram que não é viável a abertura do desvio no local.

Desde a interdição total da rodovia, a Prefeitura de Abre Campo vem tentando soluções para o problema, mas informou que não pode realizar obras no trecho interditado por ser área de ação exclusiva do Dnit.

Entre as soluções encontradas pela prefeitura, estão algumas providências paliativas, como o melhoramento das estradas vicinais, que eram pouco utilizadas.