Polícia apreende mais de 1 tonelada de maconha que seria distribuída em BH

O entorpecente apreendido pela Polícia Civil seria vendido em Belo Horizonte (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil conseguiu tirar de circulação mais de uma tonelada de maconha ao flagrar a droga em um sítio na zona rural de Itaúna, cidade do Centro-Oeste mineiro a cerca de 80 km de Belo Horizonte. O destino do entorpecente, trazido do Paraguai, seria justamente a capital mineira, segundo os policiais. É a segunda apreensão de droga do Paraguai feita nesta semana.

A droga, inclusive, já estava sendo colocada em uma caminhonete para ser trazida a Belo Horizonte. O grupo, segundo a polícia, estaria envolvido no roubo e na adulteração de veículos da capital e da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), práticas criminosas que também alimentavam as atividades do tráfico de drogas.

“Um dos veículos apreendidos na operação, uma caminhonete, foi roubada em janeiro deste ano, em Contagem, e estava com placa clonada. Nele, a droga já estava sendo armazenada, pronta para distribuição, momento em que os policiais civis intervieram”, detalha o delegado Domiciano Monteiro, informando que outro carro, um automóvel de passeio, também de origem suspeita, foi apreendido na operação.

A droga já estava dentro da caminhonete, pronta para ser levada a BH, afirma a PCMG (foto: PCMG/Divulgação)

Monteiro é chefe da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA). A descoberta do sítio e a apreensão foi um desdobramento de investigação iniciada há quatro meses pela divisão, que apurou a atuação de uma grande organização criminosa articulada em vários núcleos operacionais.

O delegado Leandro Matos, da 5ª Delegacia da Divisão Especializada, que também participou das investigações, informa que a droga é proveniente do Paraguai e alimentaria o narcotráfico na capital e Região Metropolitana. “As investigações continuam para apurar a participação de todos os envolvidos nesse esquema criminoso, que, ao que tudo indica, é extremamente organizado e ramificado.”

A maconha era proveniente do Paraguai, segundo os policiais (foto: PCMG/Divulgação)

Duro golpe no tráfico

Domiciano diz ainda que a ação da Polícia Civil é importante pois descapitaliza o grupo criminoso. “Foram realizadas também investigações de movimentações financeiras promovidas por esses indivíduos, o que auxiliou para que a equipe pudesse chegar ao topo da estrutura dessa organização criminosa”.

Sítio em Itaúna onde a droga foi encontrada (foto: PCMG/Divulgação)

Os policiais informam que o homem preso na operação policial é suspeito de ser responsável pelo armazenamento da droga em diferentes pontos, a mando do grupo criminoso. Ele foi autuado por tráfico de drogas e foi levado para o sistema prisional. O objetivo, agora, da polícia, é descobrir e identificar outros integrantes do grupo criminoso.