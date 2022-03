Motorista atropela adolescente e causa outro acidente na fuga; veja vídeo

Adolescente é arremessada após ser atropelada em Ipuiúna (foto: Redes Sociais)

Uma adolescente de 14 anos foi atropelada por um carro no centro de Ipuiúna, no Sul de Minas, no sábado (12/3). O caso foi registrado por uma câmera de segurança e o vídeo mostra a vítima sendo arremessada após o impacto. O motorista estaria com sintomas de embriaguez, fugiu após o atropelamento e ainda causou outro acidente quando tentava escapar do local.

Segundo a polícia, a vítima é uma adolescente de 14 anos, que foi socorrida em estado grave para o hospital da cidade e, na sequência, transferida pelo Corpo de Bombeiros para Pouso Alegre. A assessoria de imprensa do Hospital Samuel Libâneo não deu detalhes sobre o estado de saúde da vitima.







De acordo com a polícia, após o atropelamento uma testemunha seguiu o motorista, que fugiu do local. O vídeo mostra que após atingir a adolescente, o homem continua em alta velocidade, inclusive não respeitou um quebra-molas no local.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o motorista fugiu pela BR-491, sentido Pouso Alegre, e após andar cerca de sete quilômetros na rodovia, o motorista perdeu o controle em uma curva, invadiu a contramão da pista e só parou depois de atingir um barranco.

A PM foi acionada pela testemunha, um comerciante que presenciou o atropelamento. No local, os militares encontraram o jovem de 25 anos, que estava com sinais de embriaguez e acompanhado de uma mulher no veiculo. Segundo os militares, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele e a mulher não tiveram ferimentos graves.

De acordo com a polícia, o suspeito assumiu que estava com a velocidade acima do permitido e que não conseguiu evitar o atropelamento, mas não teve a intenção de atropelar a menina. “Que a vítima ao atravessar a via entrou repentinamente na frente de seu veículo”, trecho do Boletim de Ocorrência.

Ainda segundo a PM, o homem foi preso ainda no local do segundo acidente e teria mostrado resistência à prisão. O homem foi levado para a Delegacia de Poços de Caldas.