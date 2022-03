Idoso é atropelado na faixa de pedestres e motorista foge; veja vídeo

Idoso atropelado na faixa de pedestre é filho de uma investigadora de Lavras (foto: Programa do Gordinho / divulgação)

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato em que um idoso é atropelado em Lavras, no Sul de Minas. O motorista fugiu sem prestar socorro e foi detido em casa. O caso ocorreu nessa terça-feira (8/3) e as imagens viralizaram.







De acordo com a policia, o acidente foi na Rua Otacílio Negrão de Lima, em frente a uma farmácia, no Bairro Vila Vera Cruz, em Lavras. O caso foi registrado por uma câmera de segurança, e o vídeo mostra o momento exato do atropelamento.

Nas imagens, o idoso atravessa a faixa de pedestres e, quando está quase chegando à calçada, é atropelado por um carro. Além de atingir o idoso, o motorista fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil foi acionada pela filha da vítima, que é investigadora na cidade. O idoso de 70 anos foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na sequência, o motorista, que também é um idoso de 76 anos, foi detido em casa e levado para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com o delegado do caso, Josias Moreira, o motorista estava com a carteira de habilitação suspensa e ainda fugiu do local sem prestar socorro.

“Ele acabou sendo preso por ter deixado o local e por estar com a habilitação suspensa. Então, os crimes são de menor potencial ofensivo. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, que vai ser encaminhado para a Justiça e ele vai responder pelos crimes. Em relação à lesão corporal, se a vitima tivesse representado, ele seria preso em flagrante e estipulado um valor de fiança. Mas, realmente, a vítima não quis representar contra ele."